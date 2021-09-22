Одне кохання на все життя: помер чоловік Тома Форда

Одне кохання на все життя: помер чоловік Тома Форда

Вони пробули у стосунках 35 років.

19 вересня в Лос-Анджелесі пішов із життя чоловік 60-річного американського дизайнера і режисера Тома Форда — журналіст Річард Баклі, йому було 72 роки. Причиною смерті стала тривала хвороба.

Представники дизайнера повідомили, що Річард мирно помер у себе вдома в присутності Тома і їхнього сина Джека.

"З великим сумом повідомляємо, що Том Форд оголосив про смерть свого коханого чоловіка Річарда Баклі, з яким він перебував у стосунках 35 років. Річард пішов із життя мирно в їхньому будинку в Лос-Анджелесі минулої ночі, поки поруч з ним перебував Том і їхній син Джек. Він помер за природних причин через тривалу хворобу", — йдеться в заяві.

Том і Річард одружилися 2014 року, але їхні стосунки почалися задовго до цього. Вони познайомилися 1986 року на показі мод, коли Баклі працював редактором журналу Women's Wear Daily, а Том очолював модний дім Gucci. Пара деякий час жила в Італії та Лондоні, але в результаті облаштувалася в США. 1989 року йому поставили діагноз рак горла, через який він переніс операцію.

Том Форд і Річард Баклі / Associated Press

2012 року у Тома і Річарда народилася дитина, яку виносила їм сурогатна мати. Хлопчика назвали Олександр Джон "Джек" Баклі Форд. Через два роки пара одружилася.

Річард Баклі народився в США в місті Бінгемтон, а своє дитинство провів як в цій країні так і у Франції з Німеччиною. Освіту здобув в Мерілендського університету в Мюнхені, а кар'єру почав 1979 року в редакції журналу New York Magazine.

Том Форд і Річард Баклі / Associated Press

Протягом усієї своєї журналістської кар'єри також працював у виданнях Women's Wear Daily, Vanity Fair і Mirabella, а 1999 року був назначений головним редактором Vogue Hommes International.

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