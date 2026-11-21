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У п’ятницю, 20 листопада, на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-15», головним героєм якого є баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

Цього тижня проєкт покинули одразу три учасниці — Дар’я Харитонова, Єлизавета Проценко та Єлизавета Колношенко. Причини їхнього прощання з Холостяком були різними: одна дівчина вирішила піти добровільно, з іншою В’ячеслав не відчув романтичної хімії, а третю відправив додому через втрату довіри.

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Перед початком Церемонії троянд Кравцов поділився враженнями від подій минулого тижня.

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«Цей тиждень був непростим і дуже емоційним, він приніс мені несподівані переживання, але ще були щирі та яскраві моменти», — сказав Холостяк.

Відмовилася від троянди

Першою учасницею, якій В’ячеслав вирішив вручити троянду, стала Дар’я Харитонова. Баскетболіст зізнався, що відчуває зародження чогось особливого між ними і хоче продовжити їхнє знайомство.

«Я не хочу, щоб ти сприймала цю троянду як подарунок до твого свята. Бо для мене вона — знак того, що між нами зароджується щось особливе. Тому варто дати шанс», — звернувся він до дівчини.

Однак замість того, щоб прийняти троянду, Дар’я попросила Кравцова поговорити наодинці.

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Учасниця зізналася, що після романтичних побачень і першого поцілунку відчуває до В’ячеслава сильну симпатію. Проте їй дедалі складніше перебувати на проєкті, де чоловік, який їй подобається, паралельно будує стосунки з іншими жінками.

«Якщо це доля, то ми з тобою будемо разом, незважаючи ні на що. Мені важко про це говорити», — сказала Дар’я.

Таке рішення стало несподіванкою для Холостяка, адже він хотів продовжити знайомство з дівчиною.

«Тут обираю не тільки я, дівчата теж обирають. Якщо вона прийняла це рішення, я тримати не буду. Я маю її відпустити», — прокоментував Кравцов.

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Нагадаємо, саме Дар’я Харитонова стала першою учасницею, яку В’ячеслав поцілував у 15-му сезоні «Холостяка». Їхній поцілунок відбувся у п’ятому випуску під час побачення у SPA.

Залишила шоу через відсутність романтичної хімії

Ще однією учасницею, яка попрощалася з В’ячеславом на Церемонії троянд, стала Єлизавета Проценко.

Холостяк вирішив відверто пояснити дівчині, чому не бачить подальшого розвитку їхніх стосунків.

За словами Кравцова, попри спілкування і знайомство, між ними так і не виникла особлива романтична хімія, яка могла б перерости у справжні почуття.

«Я не хочу обманювати ні тебе, ні себе. Між нами так і не виникла та сама хімія, без якої симпатія не може перерости в справжні почуття. Наші шляхи мають розійтися», — сказав В’ячеслав.

Тож дівчина залишила реалітішоу.

Покинула проєкт через брехню

Ще до Церемонії троянд участь у шоу завершила Єлизавета Колношенко, яка на першій вечірці отримала від Кравцова троянду першого враження.

Після перегляду відеозвернень від рідних учасниць В’ячеслав запросив дівчину на особисту розмову, під час якої вирішив з’ясувати ситуацію з її телефонним дзвінком чоловікові на ім’я Стас.

За словами Холостяка, команда проєкту повідомила йому, що Єлизавета позичила телефон і зателефонувала цьому чоловікові, хоча згодом заперечувала факт дзвінка.

Спочатку дівчина пояснила, що телефонувала помічниці, потім сказала, що це був IT-фахівець. Однак В’ячеслав мав скриншоти історії викликів.

Зрештою Єлизавета зізналася, що Стас допомагав їй із доставленням валіз із речами, оскільки її батько багато працює.

Кравцова обурив не стільки сам дзвінок, скільки те, що учасниця не була з ним відвертою. Через втрату довіри він вирішив припинити їхнє спілкування та попросив Єлизавету покинути проєкт.

Несподіваний поворот з учасницею

Утім, на цьому несподіванки шостої Церемонії троянд не закінчилися.

Без троянди залишилася також Любов Конате. В’ячеслав провів дівчину до автомобіля, але замість того, щоб остаточно попрощатися, несподівано сів до машини разом із нею.

Чим завершиться ця ситуація та чи означає вона остаточне прощання з учасницею, поки залишається інтригою.

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