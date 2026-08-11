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- Шоу-бізнес
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Одразу у двох купальниках: модель у спокусливому луку влаштувала фотосесію на скутері
Джессіка Гейл поділилася з підписниками новими літніми кадрами.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram серію нових світлин з відпочинку.
На більшості кадрів красуня позувала на скутері, а також фотографувалася на тлі зелені та яскраво-рожевих квітів.
На Джессіці було одразу два купальники — один рожевий, інший — коричневий. Верх бікіні мав тонкі бретельки, а плавки були на зав’язках.
Дівчина з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою, пишним бюстом і гарною засмагою.
Пляжний образ Гейл доповнила лаконічними прикрасами: тонкими браслетами, каблучками та анклетом із підвісками.
Волосся Джес уклала м’якими локонами і зробила ніжний макіяж.
Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва — показала фігуру у помаранчевому бікіні з тропічним принтом.