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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
87
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1 хв

Одразу у двох купальниках: модель у спокусливому луку влаштувала фотосесію на скутері

Джессіка Гейл поділилася з підписниками новими літніми кадрами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл опублікувала в Instagram серію нових світлин з відпочинку.

На більшості кадрів красуня позувала на скутері, а також фотографувалася на тлі зелені та яскраво-рожевих квітів.

На Джессіці було одразу два купальники — один рожевий, інший — коричневий. Верх бікіні мав тонкі бретельки, а плавки були на зав’язках.

Дівчина з різних ракурсів похизувалася стрункою фігурою, пишним бюстом і гарною засмагою.

Пляжний образ Гейл доповнила лаконічними прикрасами: тонкими браслетами, каблучками та анклетом із підвісками.

Волосся Джес уклала м’якими локонами і зробила ніжний макіяж.

Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва — показала фігуру у помаранчевому бікіні з тропічним принтом.

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