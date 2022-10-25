Одразу й не упізнати: акторку Кеті Голмс сфотографували з величезними пакетами після шопінгу

У повсякденному житті вона не морочиться над вбраннями як Кім Кардашян, а просто носить джинси та зручне взуття.

Акторка Кеті Голмс мешкає в Нью-Йорку і, на відміну від інших знаменитостей, воліє сама ходити за покупками, а також сміливо виходить на прогулянки. Вчора зірку заскочили папараці після шопінгу. Кеті йшла вулицею з величезними пакетами.

На акторці були пом'яті світлі джинси, синя кофта з малюнком і досить легке пальто, яке вона залишила не застебнутим.

Волосся Голм просто розплутала і залишила в недбалому хвилястому вигляді, а ось на обличчі у неї була захисна маска, але одягла вона її щоб захиститися від коронавісу чи просто спробувати сховатися від папараці — невідомо.

Завершили цей розслаблений і повсякденний образ — лофери від Gucci. Упізнати у цьому образі зірку було непросто.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Кеті трохи нас здивувала вибором вечірнього образу, адже на один із нью-йоркських заходів прийшла у чорній сукні з дуже глибоким декольте.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

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