Одягала речі з серіалу на тусовки: як акторка Сара Джессіка Паркер давала друге життя вбранням

Проєкт так багато означав для жінки, що після його завершення вона не змогла розлучитися навіть із речами, які носила її героїня Керрі Бредшоу.

Серіал "Секс і місто" зробив акторку Сару Джессіку Паркер зіркою та закріпив за нею звання головної модниці Нью-Йорка, яке вона носить і досі. Вона зізнавалася, що забрала собі всі вбрання та меблі з шоу, після того, як воно завершилося 2004 року. Упродовж багатьох років Паркер зберігала це все на складі.

Але акторка неодноразово одягала речі, які носила її героїня Керрі Бредшоу, у своєму повсякденному житті. Також Сару Джессіку можна було помітити у вбраннях із шоу на світських заходах навіть тоді, коли серіал ще не завершився.

Наприклад, 2002 року, відбувалися знімання 5 сезону і акторку заскочили на вулиці у Нью-Йорку. У той період вона була вагітна, тому носила в переважно вільні вбрання, які б ховали її округлий живіт. Один із таких образів включав білий топ на бретельках від бренду Marni, який вона носила у поєднанні з чорним мереживним бюстгальтером, джинсовими бриджами та чорними туфлями на підборах. Волосся акторка прикрасила шовковою хусткою, а в руці вона тримала рожеву об'ємну сумку.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Знімок було зроблено папарацці у червні, а вже у вересні того ж року Паркер разом із колежанкою Крістін Девіс відвідала показ Narciso Rodriguez весна-літо 2003, який відбувався у межах Тижня моди у Нью-Йорку. На акторці був той самий білий топ від Marni і вона знову його носила з чорним бюстгальтером та вкороченими штанами-кюлотами. Доповнили образ зірки клатч від Louis Vuitton та золотисті мюлі.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Але також у серіалі з'являлися речі з особистого гардеробу Паркер. Наприклад, 2002 року вона з'явилася на зніманнях у сірому топі, який раніше одягала на світські заходи.

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