Одягалася несподівано скромно: Кім Кардашян відвідала конференцію у Гамбурзі

Після тріумфу на Met Gala у Нью-Йорку, де з'явилася у срібній сукні-кольчузі та кардигані, Кім Кардашян несподівано вирушила до Європи. Американська суперзірка відвідала фестиваль OMR 2024 у Гамбурзі.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Кім Кардашян вийшла на сцену в сірій сукні з довгими рукавами, високою горловиною і невеликим драпуванням на грудях. Її вбрання було довжини міді, а поєднала вона його з чорними чоботами Balenciaga на високих підборах.

Також напередодні Met Gala зірка знову пофарбувала волосся у світлий відтінок. Макіяж вона зробила лаконічний та без яскравих акцентів.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Але на довго в Німеччині вона не залишилася і після свого виступу вирушила додому до Лос-Анджелеса, оскільки 9 травня у її молодшої дитини — сина Псалма — був день народження. З такого приводу Кардашян показала, який торт замовила малюкові.

Фото: Instagram Кім Кардашян

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