Одягла балетки та шапку у грудні: дивне вбрання акторки Кеті Голмс

Телевізійна та театральна акторка потрапила під приціл папараці на вулиці в Нью-Йорку, коли йшла на репетицію театральної вистави, в якій зараз грає на Бродвеї.

З огляду на образ Кеті Голмс було помітно, що в місті стало прохолодно, адже зазвичай вона одягнена легше.

На знаменитості було сіре коротке пальто, широкі коричневі джинси та аксесуари бордового трендового відтінку. Зокрема Голмс підібрала у цьому відтінку кепі, шарф та оксамитові балетки, що стало досить дивним вибором, оскільки у Нью-Йорку не набагато тепліше, ніж у Києві.

Свій образ зірка доповнила чорною сумкою-шопером та сонцезахисними окулярами. Перед роботою вона купила напій, який несла у руці.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Раніше ці червоні балетки Кеті носила неодноразово. Вони в неї від бренду Le Monde Beryl.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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