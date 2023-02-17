Одягла берет і сукню в квіти: Кейт Мосс та її дочка відвідали поминальну службу за Вів'єн Вествуд

Дизайнерка померла на 82-му році життя у себе вдома в Лондоні. Майже через два місяці багато її друзів і колег прийшли на приватну службу в Саутваркський собор.

У четвер, 16 лютого, відбулася приватна панахида за Вів'єн Вествуд — британською модельєркою, яка пішла з життя 29 грудня 2022 року. Вшанувати пам'ять цієї легендарної жінки та справжньої бунтарки прийшли її друзі, клієнти та колеги, тож серед гостей заходу було чимало зірок.

Після завершення служби папараці зробили кілька фотографій гостей, які залишали Саутваркський собор, де проводилася служба. Під їхній приціл потрапила знаменита британська супермодель Кейт Мосс та її єдина дочка Ліла.

Зірка подіуму вибрала для заходу шовкову чорну сукню в квітковий принт, яка застібалася на ґудзики, а от поєднала його з сітчастими колготками, оксамитовим пальто та беретом.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

У руці Кейт тримала чорний клатч із китицями, а взута була у легендарні туфлі на високій платформі від Vivienne Westwood. Також від бренду покійної модельєрки вона одягла ще й кольє.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Ліла одягла мініспідницю, корсет, а також чорний плащ з каптуром. Образ вона доповнила червоною сумкою та ботильйонами на високих підборах.

Кейт Мосс / Фото: Associated Press

Також на службу ходила і 48-річний британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка одягла чорну довгу сукню з дрібними круглими вирізами та ефектним розрізом.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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