Одягла блакитну сукню з мереживом: Періс Гілтон виступила у Конгресі у Вашингтоні

Гілтон виступила з різкою критикою подібних закладів та розповіла про особисте пережите насильство.

Знаменита американська світська левиця, бізнеследі та телеперсона – 43-річна Періс Гілтон – відвідала Вашингтон. Зірка виступила у Конгресі із закликом зупинити жорстоке поводження з дітьми у дитячих закладах.

Також Періс дала свідчення та розповіла про свій досвід у подібному закладі. Вона публічно розповіла, що її "насильно годували ліками і піддавали сексуальному насильству з боку персоналу", коли вона була поміщена до дитячого закладу в підлітковому віці. Також Періс згадала, що одного разу в інтернаті її "жорстоко утримували і тягли коридорами, роздягли догола і кинули в одиночну камеру", повідомляє The Guardian.

Зірка реалітішоу заявила, що вважає свій досвід перебування в лікарні "ізолюючим та травмуючим" і що їй не дозволили попередити батьків про те, що відбувається, оскільки телефонні дзвінки прослуховувалися.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

"Дуже складно розповісти про це комусь у зовнішньому світі. Багатьом із цих дітей не вірять, бо ці місця говорять батькам, що їм брешуть і маніпулюють ними, бо вони хочуть повернутися додому", - сказала Гілтон комісії.

У той же час батьки зірки, Річард і Кеті Гілтон, були впевнені, що дочка перебуває "в добрих руках".

З'явилася на суді Гілтон у блакитній мереживній сукні від бренду Self-Portrait з білим коміром, кишенями та гламурними ґудзиками. Образ вона доповнила легким укладанням та макіяжем.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вартість сукні зірки складає 585 доларів.

Сукня Періс Гілтон

Навесні цього року 43-річна Періс відвідала також пресконференцію у Каліфорнії, у місті Сакраменто. Метою її виступу була публічна підтримка сенатського законопроєкту 1043 – Закону про відповідальність у поводженні з дітьми.

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