Одягла блакитну сукню з мереживом: Періс Гілтон виступила у Конгресі у Вашингтоні

Гілтон виступила з різкою критикою подібних закладів та розповіла про особисте пережите насильство.
Знаменита американська світська левиця, бізнеследі та телеперсона – 43-річна Періс Гілтон – відвідала Вашингтон. Зірка виступила у Конгресі із закликом зупинити жорстоке поводження з дітьми у дитячих закладах.
Також Періс дала свідчення та розповіла про свій досвід у подібному закладі. Вона публічно розповіла, що її "насильно годували ліками і піддавали сексуальному насильству з боку персоналу", коли вона була поміщена до дитячого закладу в підлітковому віці. Також Періс згадала, що одного разу в інтернаті її "жорстоко утримували і тягли коридорами, роздягли догола і кинули в одиночну камеру", повідомляє The Guardian.
Зірка реалітішоу заявила, що вважає свій досвід перебування в лікарні "ізолюючим та травмуючим" і що їй не дозволили попередити батьків про те, що відбувається, оскільки телефонні дзвінки прослуховувалися.
"Дуже складно розповісти про це комусь у зовнішньому світі. Багатьом із цих дітей не вірять, бо ці місця говорять батькам, що їм брешуть і маніпулюють ними, бо вони хочуть повернутися додому", - сказала Гілтон комісії.
У той же час батьки зірки, Річард і Кеті Гілтон, були впевнені, що дочка перебуває "в добрих руках".
З'явилася на суді Гілтон у блакитній мереживній сукні від бренду Self-Portrait з білим коміром, кишенями та гламурними ґудзиками. Образ вона доповнила легким укладанням та макіяжем.
Вартість сукні зірки складає 585 доларів.
Навесні цього року 43-річна Періс відвідала також пресконференцію у Каліфорнії, у місті Сакраменто. Метою її виступу була публічна підтримка сенатського законопроєкту 1043 – Закону про відповідальність у поводженні з дітьми.
Читайте також:
- У різнокольоровій мінісукні та ботфортах: Періс Гілтон у яскравому образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка
- Ефектна білявка у рожевому: Періс Гілтон приміряла гламурне вбрання від українського бренду
- У яскраво-рожевому міні зі стразами: Періс Гілтон сходила на вечірку на честь своєї нової косметики