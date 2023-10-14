Одягла бюстгальтер замість топа: зірка серіалу "Велика маленька брехня" на кінофестивалі у Нью-Йорку

Вона завітала на захід, щоб підтримати свою нову роботу.

31-річна акторка Шейлін Вудлі, яка зіграла в драматичному детективному серіалі HBO "Велика маленька брехня", з'явилася на 61-му кінофестивалі в Нью-Йорку. Акторка відвідала показ фільму "Феррарі".

На Шейлін був чорний класичний костюм зі штанами та жакетом. Лацкани у мжакета були виконані з оксамитової тканини, а під нього вона одягла лише мереживний бюстгальтер, який було добре видно. Така деталь робила строгий образ цікавішим і надавала йому трохи сексуальності.

Доповнила Вудлі лук чорними туфлями-човниками, укладанням, легким макіяжем із сережками-кільцями у вухах.

Шейлін Вудлі / Фото: Associated Press

Фільм "Феррарі" розповість історію про Енцо Феррарі — конструктора та автогонщика. Дія розгортається 1957 року, коли він вирішує сімейні проблеми та готується до гонки Mille Miglia. На презентації Шейлін з'явилася, оскільки зіграла у картині одну з важливих ролей – Ліну Ларді – коханку Феррарі, у якої від нього народилася дитина – син П'єро.

Також цей захід відвідала і акторка Пенелопа Крус. Вона з'явилася на презентації, оскільки також зіграла у фільмі. На зірці була довга сукня у квітковий принт і з рюшами від Модного дому Chanel.

Шейлін Вудлі, Пенелопа Крус та Сара Гадон / Фото: Associated Press

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