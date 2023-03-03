Одягла червоний латекс і вибілила брови: новий несподіваний образ Джулії Фокс

Джулія та її стилістка продовжують експерименти зі стилем та образами.
Модель Джулія Фокс, яка була маловідомою до короткого роману зі скандальним репером та дизайнером Каньє Вестом, останнім часом активно набирає популярності, а все це завдяки її екстравагантним та дуже сміливим образам, у яких вона з'являється на вулиці та на тусовках.
Через легкість з якою Фокс відважується на зміни у зовнішності, вона перетворилася на інфлюенсерку і світську левицю. Зараз 33-річну американку активно запрошують на модні шоу та презентації, тому вона прилетіла до Європи, щоб відвідати Тижні моди.
Джулія вже встигла продемонструвати кілька екстравагантних вбрань у Мілані та Парижі, а також з'явилася на заході косметичного бренду MAC Locked Kiss Ink. На моделі був не типовий для неї, повністю закритий образ — довга червона латексна сукня та плащ. Образ вона доповнила червоною сумкою, черевиками та макіяжем з акцентом на губах, які були нафарбовані у техніці омбре.
Брови Фокс, як і раніше, висвітлені — це один з наймодніших б'юті-трендів 2022-2023, якому піддалися багато знаменитостей. Також "без брів" з'явилися на подіумі всі моделі нещодавнього показу Модного дому Balmain, під час презентації колекції прет-а-порте осінь-зима.
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