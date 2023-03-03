Одягла червоний латекс і вибілила брови: новий несподіваний образ Джулії Фокс

Модель Джулія Фокс, яка була маловідомою до короткого роману зі скандальним репером та дизайнером Каньє Вестом, останнім часом активно набирає популярності, а все це завдяки її екстравагантним та дуже сміливим образам, у яких вона з'являється на вулиці та на тусовках.

Через легкість з якою Фокс відважується на зміни у зовнішності, вона перетворилася на інфлюенсерку і світську левицю. Зараз 33-річну американку активно запрошують на модні шоу та презентації, тому вона прилетіла до Європи, щоб відвідати Тижні моди.

Джулія вже встигла продемонструвати кілька екстравагантних вбрань у Мілані та Парижі, а також з'явилася на заході косметичного бренду MAC Locked Kiss Ink. На моделі був не типовий для неї, повністю закритий образ — довга червона латексна сукня та плащ. Образ вона доповнила червоною сумкою, черевиками та макіяжем з акцентом на губах, які були нафарбовані у техніці омбре.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Брови Фокс, як і раніше, висвітлені — це один з наймодніших б'юті-трендів 2022-2023, якому піддалися багато знаменитостей. Також "без брів" з'явилися на подіумі всі моделі нещодавнього показу Модного дому Balmain, під час презентації колекції прет-а-порте осінь-зима.

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