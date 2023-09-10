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Одягла червоний плащ та чоботи: дочка супермоделі Гайді Клум здивувала вибором сміливого вбрання

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Одягла червоний плащ та чоботи: дочка супермоделі Гайді Клум здивувала вибором сміливого вбрання

Лені Клум / Фото: Getty Images

Юна модель вирішила привернути увагу сміливим образом.

19-річна дочка супермоделі Гайді Клум — Лені — відвідала Нью-Йоркський тиждень моди. Модель-початківиця з'явилася серед гостей показу бренду Alice + Olivia.

На дівчині був ефектний та яскравий образ, оскільки вона одягла червоний плащ на голе тіло та зав'язала на широкий пояс. Плащ був зроблений з екошкіри та обшитий по краях червоною стрічкою з такого ж матеріалу.

Також дівчина одягла чорні короткі шорти та червоні чоботи на високих підборах. З прикрас вона вибрала лише кілька сережок, а на обличчі у неї був лаконічний макіяж з яскравими рум'янами.

Лені Клум / © Getty Images
Лені Клум / Фото: Getty Images

Плащ моделі із нової колекції, а його вартість 895 доларів.

Плащ Лені Клум / фото: aliceandolivia.com / ©
Плащ Лені Клум / фото: aliceandolivia.com

Також цей показ у Нью-Йорку відвідала світська левиця та модниця Нікі Гілтон. На публіці вона з'явилася в червоному костюмі, дуже схожому на Chanel.

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Дата публікації
Перегляди
343
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