Одягла червону перуку та доповнила образ улюбленими аксесуарами: Аліна Байкова на Тижні моди

Вона обрала цікавий лук, який відрізнялася незвичайним кольором волосся.
Українська супермодель Аліна Байкова, яка багато років мешкає та працює у США, потрапила під приціл фотографів на вулиці Метпекінг Дистрикт у Нью-Йорку. Дівчина стала гостею на Нью-Йоркському тижні моди.
На Аліні була сукня міді на одне плече, яку прикрашали розріз та принт у вигляді квітів. Також сукня мала один пишний рукав.
Вбрання Байкова доповнила білими браслетами із золотою фурнітурою, білим комірцем, а також її улюбленими аксесуарами — клатчем у кольорові зірки та синьо-жовтими туфлями-човниками. Макіяж модель цього разу обрала лаконічний, акцентувавши увагу на густих темних бровах.
Днем раніше Аліна побувала на показі Naeem Khan і люб'язно позувала перед камерами фотографів, які працюють на світському заході. Одягнена Байкова була в мініатюрну сукню-кольчугу бронзового кольору з довгими рукавами і високим коміром і взута в сріблясті туфлі-човники на підборах.
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