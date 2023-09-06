Одягла червону перуку та жакет-сукню: Меган Фокс сфотографували з нареченим у Нью-Йорку

Пара все ще разом, попри чутки про розставання.
Ефектну красуню Меган Фокс помітили з її бойфрендом Колсоном Бейкером, більш відомим під псевдонімом Machine Gun Kelly, у Нью-Йорку. Папараці сфотографували пару, коли вони тримавшись за руки, виходили з готелю на Мангеттені.
Меган мала розкішний вигляд, але її образ був не типовим, оскільки акьторка одягла сірий оверсайз жакет-сукню та червону перуку в стилі боб. Образ вона доповнила високими пітоновими чоботями на шнурівці, а також мінісумкою.
Звичайно ж, Фокс не обійшлася без прикрас — вона прикрасила шию безліччю ланцюжків і чокером, а також одягла сонцезахисні окуляри. На обличчі вона мала яскравий макіяж, а на руках манікюр.
Колсон одягнувся не менш епатажно. На музиканті були широкі джинси з кишенями, кросівки, смугаста кофта та джинсова куртка. Лук він теж доповнив окулярами, але в білій оправі.
Нагадаємо, що деякий час ходили чутки про розтавання пари, нібито через зради Бейкера, але в результаті вони помирилися та відновили роман.
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