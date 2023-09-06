Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягла червону перуку та жакет-сукню: Меган Фокс сфотографували з нареченим у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
147
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягла червону перуку та жакет-сукню: Меган Фокс сфотографували з нареченим у Нью-Йорку

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Пара все ще разом, попри чутки про розставання.

Ефектну красуню Меган Фокс помітили з її бойфрендом Колсоном Бейкером, більш відомим під псевдонімом Machine Gun Kelly, у Нью-Йорку. Папараці сфотографували пару, коли вони тримавшись за руки, виходили з готелю на Мангеттені.

Меган мала розкішний вигляд, але її образ був не типовим, оскільки акьторка одягла сірий оверсайз жакет-сукню та червону перуку в стилі боб. Образ вона доповнила високими пітоновими чоботями на шнурівці, а також мінісумкою.

Звичайно ж, Фокс не обійшлася без прикрас — вона прикрасила шию безліччю ланцюжків і чокером, а також одягла сонцезахисні окуляри. На обличчі вона мала яскравий макіяж, а на руках манікюр.

Колсон одягнувся не менш епатажно. На музиканті були широкі джинси з кишенями, кросівки, смугаста кофта та джинсова куртка. Лук він теж доповнив окулярами, але в білій оправі.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / © Getty Images
Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що деякий час ходили чутки про розтавання пари, нібито через зради Бейкера, але в результаті вони помирилися та відновили роман.

Читайте також:

Меган Фокс покинула чоловіка і закрутила новий роман

Меган Фокс покинула чоловіка і закрутила новий роман

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
147
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація