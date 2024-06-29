Одягла чоботи влітку: Емілі Ратаковскі у дивному вбранні на вулиці у Нью-Йорку

Враховуючи спеку, такий образ не назвати практичним, але модель у ньому мала дуже стильний вигляд.
Американська модель, активістка та письменниця — 33-річна Емілі Ратаковскі — потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку.
Вона йшла вулицею і привернула увагу незвичайним вибором взуття, адже в спекотну червневу погоду одягла чорні чоботи в ковбойському стилі.
Поєднала вона їх із сірим кроптопом із драпуванням та легкою однотонною шовковою спідницею молочного відтінку. Також Емілі одягла сонцезахисні окуляри та додала до цього образу коричневу сумку від бренду Coach.
Ще однією цікавою деталлю образу став її новий кулон на шиї, оскільки в нього було вставлено маленьку фотографію її сина.
Але не менш незвичайне вбрання, яке складно уявити у звичайному житті, продемонструвала також цього тижня співачки Кеті Перрі у Парижі. Зірка з'явилася під час Тижня високої моди у чорній шубі, яку носила на голе тіло.
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