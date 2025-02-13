Одягла чорне боді під пальто: Александра Даддаріо відвідала модний показ бренду Tory Burch

Акторка продемонструвала свої ноги на цьому заході.

Александра Даддаріо відома багатьом за роллю у першому сезоні серіалу "Білий лотос", вийшла у світ у Нью-Йорку. Зірка відвідала Тиждень моди та побувала на показі нової колекції бренду Tory Burch, який презентував колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025.

Александра обрала для заходу досить незвичайне вбрання, адже віддала перевагу чорному боді з візерунком, а також одягла яскраве креативне пальто у коричневий принт у вигляді вогню.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

Цей образ акторка доповнила туфлями з відкритим мисом, довгими сережками, а також великою чорною сумкою-хобо.

Александра Даддаріо / Фото: Associated Press

Також цей показ відвідала Аманда Сейфрід і свій білий костюм із декором теж доповнила сумкою, як у Александри.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

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