Одягла дорогоцінний годинник на шию: Тейлор Свіфт зачарувала вбранням та прикрасами на червоній доріжці "Греммі"

Зірка одягла на церемонію особливу прикрасу, яка натякала на назву її переможного альбому.

У Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення головної музичної премії "Греммі" та тріумфаторами на ній цього року стали жінки. Тейлор Свіфт знову забрала додому головні нагороди заходу, отримавши статуетки за "Альбом року" та "Найкращий вокальний попальбом".

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Дівчина стала першою в історії церемонії виконавицею, яка здобула цей престижний трофей чотири рази. Нагородою цього року відзначено її альбом Midnights.

На червоній доріжці зірка сяяла в білій сукнібюстьє від Модного дому Schiaparelli.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Сукня мала високий розріз, який відкривав ноги співачки, демонструючи чорні босоніжки від Giuseppe Zanotti. Також на стегнах у вбрання було елегантне драпування. Спідниця мала довгий шлейф, а на спині була шнурівка, як у корсета.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Доповнювали образ Тейлор високий чорні оксамитові рукавички, зачіска на один бік із плетінням, а також яскравий макіяж, який вже став візитівкою дівчини, адже вона завжди фарбує губи червоною помадою.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Але також особливу увагу привернули її прикраси, адже на шиї у Свіфт було дороге кольє з діамантів від Lorraine Schwartz і незвичайний вінтажний чокер годинником від Concord, стрілки на яких показували опівночі. Ймовірно, прикраси стали пасхалкою від Тейлор та відсиланням до її альбому Midnights (назва перекладається як "Північ").

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Також під час своєї промови на "Греммі" Тейлор Свіфт анонсувала вихід наступного альбому та його назву. За словами співачки, реліз називатиметься The Tortured Poets Department і вийде 19 квітня.

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