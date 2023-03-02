Одягла дуже коротке міні і зробила артмакіяж: Джулія Фокс на Тижні моди в Мілані

33-річна модель Джулія Фокс під час Тижня моди у Мілані продемонструвала кілька епатажних образів у своєму улюбленому домінатрикс-стилі. Знаменитість сфотографували у шкіряному вбранні, яке складалося з укороченого топа з довгими рукавами та мініспідниці з асиметричним подолом та блискавкою спереду.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Лук модель доповнила високими рукавичками, окулярами та чоботями з напуском.

У руці Джулія тримала незвичайну міні-умку з шипами, а на обличчі зробила артмакіяж із бордовою помадою та чорними фігурними стрілками. Брови у Фокс були висвітлені. Також вона нещодавно змінила колір волосся, перефарбувавши його у червоний відтінок.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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