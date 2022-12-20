Одягла два чорно-білих образи: акторка Кейт Гадсон на червоній доріжці в Лондоні

Зірка останнім часом часто буває на публіці, щоб просувати фільм зі своєю участю.

Акторка Кейт Гадсон відвідала черговий показ фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля", який цього разу выдбувався у готелі The Ham Yard Hotel.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

На знаменитості був чорно-білий образ у якому вона поєднала лаконічну приталену сукню-водолазку та білі чоботи. Волосся знаменитість накрутила і уклала у легкі хвилі, зібравши шпилькою у вигляді милого чорного банта.

Також Кейт відвідала захід "Кейт Гадсон: життя у картинках" на BAFTA у Лондоні. Тоді на зірці було також чорно-біле вбрання – костюм від бренду Christian Siriano з колекції весна-літо 2023. Він складався з жакету з білими манжетами та ґудзиками, а також штанів-кльош. Лук вона доповнила водолазкою.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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