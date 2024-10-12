Одягла джинси і накинула косуху на плечі: Сінді Кроуфорд відвідала вечірку Брукліна Бекхема

На світський захід вона прийшла із чоловіком. Пара разом уже 26 років.

Супермодель 90-х – легендарна Сінді Кроуфорд – з'явилася на світській вечірці у Лос-Анджелесі, яка була присвячена запуску бренду соусів Брукліна Бекхема. На захід 58-річна модель прийшла зі своїм чоловіком 62-річним Ренді Гербером.

Пара позувала для фото обійнявшись. На Сінді того дня були широкі трендові джинси синього кольору та шовковий топ із мереживною вставкою. Також модель накинула на плечі чорну стильну косуху та взула босоніжки.

Волосся вона уклала в об'ємну зачіску, зробила макіяж і одягла кілька коштовностей. Її чоловік віддав перевагу синім прямим джинсам, сірій футболці та сорочці, яку він носив розстебнутою.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Getty Images

Сам винуватець святкування — Бруклін Бекхем — з'явився на заході у всьому чорному, як і його дружина Нікола Пельтц. Однак дівчина одягла настільки незвичайне вбрання, що затлила свого чоловіка.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Читайте також:

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)