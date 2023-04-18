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Одягла джинси зі стразами та сріблясті туфлі: Кеті Голмс помітили в улюбленому образі у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
113
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Одягла джинси зі стразами та сріблясті туфлі: Кеті Голмс помітили в улюбленому образі у Нью-Йорку

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Акторка Кеті Голмс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

44-річну зірку підліткового серіалу 90-х "Затока Доусона" та романтичної драми "Романтики" помітили, коли вона йшла на шоу Дрю Беррімор.

Для інтерв'ю на телебаченні вона одягла свій улюблений образ – поєднала просту білу футболку з жакетом та джинсами. Але якщо раніше для прогулянок вона обирала в основному прості однотонні джинси прямого крою, то цього разу на ній були штани з декором у вигляді сріблястих заклепок і страз, а також незвичайного розфарбування — верхня їхня частина, в зоні пояса, була сірою.

Образ Голмс доповнила білою сумкою-хобо від Balmain, декількома прикрасами та сріблястими туфлями.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Холмс стала головною героїнею видання Glamour. На сторінках глянцю вийде інтерв'ю з жінкою та з'являться її фото із нової фотосесії у студії, для якої вона позувала у сукні від українського бренду BEVZA.

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Дата публікації
Перегляди
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