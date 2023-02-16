Одягла джинсовий лук і накрутила волосся: співачка Іггі Азалія з'явилася на публіці в Нью-Йорку

Гіп-гоп-виконавиця і від недавнього часу ще й зірка OnlyFans Іггі Азалії знову потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Кілька днів тому дівчину бачили у престижному районі Сохо у сукні з ефектним розрізом, коли вона йшла до своєї машини. А у День усіх закоханих вона продемонструвала джинсовий образ після ділової зустрічі в Sony Tower.

Іггі мала приголомшливий вигляд, оскільки одягла обтислу сукню до щиколоток, яку поєднала з укороченою курткою від бренду Mugler.

Також на ній були черевики на підборах, а в руці співачка тримала сумку на ланцюжку від Givenchy вартістю 3400 доларів. Волосся вона накрутила в улюблені хвилі, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками на очах та коричневою помадою на губах.

Іггі Азалія / Фото: Getty Images

На сторінці в Instagram дівчина поділилася сторіс, у якому продемонструвала свій макіяж і трохи пококетувала на камеру.

Іггі Азалія / Фото: Ігги Азалія/Instagram

Іггі Азалія / Фото: Ігги Азалія/Instagram

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