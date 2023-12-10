Одягла фату та чоботи на величезних платформах: Джулія Фокс прогулялася містом в епатажному образі

Модель Джулія Фокс після невеликої перерви повернулася до своїх прогулянок в епатажному вбранні. У п'ятницю, 8 грудня, відому модель помітили на одній із вулиць у Лос-Анджелесі.

На дівчині була шовкова чорна спідниця від Calvin Klein у білизняному стилі, яку на подолі прикрашало мереживо, а також укорочена кофта на блискавці з написом Нью-Йорк.

Також Джулія одягла на голову чорну фату, яка надавала образу готики та трагізму, і завершила лук чоботями з пряжками та величезною платформою, а також яскравим макіяжем, оскільки намалювала широкі стрілки на повіках, підвела губи темним олівцем, а також знову освітлила брови. У руці вона тримала сумку у формі серця.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Щодо чобіт моделі, то раніше ми її вже з ними не раз бачили. Вона якось відвідала світський захід, і навіть сходила інтерв'ю у Нью-Йорку. Це одна з найулюбленіших пар взуття зірки.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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