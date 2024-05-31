Одягла футболку з імітацією краватки: Анджеліна Джолі відвідала прем'єру з 15-річною дочкою

Знаменита багатодітна мати знову з'явилася на публіці з дочкою від Пітта.

48-річна голлівудська зірка Анджеліна Джолі вийшла цього тижня у світ — разом із 15-річною дочкою Вів'єн вона відвідала прем'єру мюзиклу Reefer Madness: The Musical, який поставили у Лос-Анджелесі. Цей мюзикл покажуть уперше за 25 років, а одну з головних ролей у ньому зіграла акторка Крістен Белл.

Джолі з'явилася на заході у чорному штанному костюмі та білій футболці з імітацією краватки, доповнивши свій образ темними окулярами, декількома прикрасами та легким макіяжем. Вів'єн одягла чорні штани та жилет із блакитною сорочкою. Також дівчинка одягла кеди і розпустила своє розкішне густе волосся.

Перед прем'єрою мати та дочка позували фотографам разом із акторкою Крістен Белл. Вона також стала продюсеркою цієї вистави. На Белл була довга сукня на бретельках та босоніжки.

Анджеліна Джолі, Вів'єн Джолі-Пітт, Крістен Белл / Фото: Getty Images

Останнім часом Анджеліна та Вів'єн досить часто з'являються на публіці разом. Пов'язано це з тим, що дівчинка цікавиться театром та режисерською роботою, тому користується своїм статусом nepo babies (доньки багатих батьків) та долучається до світу мистецтва. Нещодавно Вів'єн допомагала матері в роботі над постановкою мюзиклу "Аутсайдери" і потім прийшла з нею на прем'єру в Нью-Йорку.

Анджеліна Джолі та Вів'єн Джолі-Пітт / Фото: Getty Images

Але не все в цій зірковій родині таке райдужне, оскільки нещодавно стало відомо, що деякі діти акторки вирішили відмовитися від прізвища свого батька Бреда Пітта. Відомо, що в актора напружені стосунки як із колишньою дружиною, так і з дітьми, яких у них шестеро: названі Пакс, Меддокс і Захара та біологічні Шайло, Вів'єн і Нокс.

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