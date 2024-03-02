Одягла футболку зі своїм обличчям: Сідні Свіні сфотографували у мерчі нового фільму жахів

На перший погляд, її образ здається дуже простим, але насправді він приховує у собі один невеликий секрет.

26-річна голлівудська акторка Сідні Свіні потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, в районі Грамерсі, коли вийшла зі свого автомобіля. Дівчина була одягнена в цікавий та повсякденний лук.

Акторка поєднала вільні джинси з високим посадженням та білу футболку, яку в них заправила. Футболка Сідні — мерч фільму "Проклята діва" за її участю, що вийде на екрани 21 березня. На футболці було зображено кадр із фільму.

Доповнила лук вона червоними туфлями на підборах, чорною сумкою та сонцезахисними окулярами. У руці акторки була також величезна чорна папка.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Останнім часом Сідні часто фотографують у Нью-Йорку, а все тому, що вона знімалася в шоу Saturday Night Live як запрошена ведуча. В ефірі дівчина з'явилася в луку від Balmain — червоній спідниці та білій сорочці.

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