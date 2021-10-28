Одягла годинник за 21 тисячу доларів: що відомо про новий аксесуар Анджеліни Джолі

Одягла годинник за 21 тисячу доларів: що відомо про новий аксесуар Анджеліни Джолі

Для червоної доріжки Джолі вибрала золотий аксесуар знаменитої моделі.

Акторка Анджеліна Джолі продовжує відвідувати різноманітні заходи, пов'язані з промокампанією нового супергеройського фільму "Вічні" та підкорювати шанувальників своїми образами. У Лондоні у середу відбувся черговий показ цієї картини. Анджеліна з дітьми та колегами з'явилася на червоній доріжці кінотеатру IMAX у строгому чорно-білому вбранні від Valentino.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Образ вийшов ефектним і єдиною прикрасою в її луку були золотий годинники Cartier і золотий перстень-чалма. Модель годинника акторки називається Panthère de Cartier, виконана з 18-каратного жовтого золота.

Годинник Анджеліни Джолі / Getty Images

Вартість такого аксесуару 21700 доларів. Це одна з найвідоміших моделей бренду, свого часу з таким годинником з'являлося багато кіноакторок і перші леді.

Годинник Анджеліни Джолі

А ось минулого тижня Джолі підкорила всіх своєю незвичайною золотою прикрасою на обличчі. Автором такої кафи є американська ювелірка Ніна Беренато. Прикраса єдина у своєму роді, її вартість — 50 доларів.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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