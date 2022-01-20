Одягла голу сукню: 58-річна зірка "Емілі в Парижі" захопила розкішною фігурою

У Парижі стартував Тиждень чоловічої моди, тому зірки активно відвідують покази улюблених дизайнерів.

19 січня відбувся показ осінньо-зимової колекції 2022-2023 бренду Ami, де дизайнер Александр Матіуссі вирішив трохи змінити концепцію шоу та представив і жіночі речі теж.

Однією з гостей показу стала 58-річна акторка Філіппін Леруа-Больє, яку багато хто знає за роллю Сільві Грате в серіалі "Емілі в Парижі". Зірка з'явилася на заході у повністю прозорій сукні смарагдового кольору, під якою вона не мала білизни. Через постійні спалахи камер сукня Філіппін просвічувалася наскрізь.

Філіппін Леруа-Больє / Getty Images

Образ акторка доповнила чорним пальто, босоніжками та невеликою сумкою. У вухах Філіппін були довгі сережки.

Філіппін Леруа-Больє / Getty Images

Читайте також: