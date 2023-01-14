Одягла "голу" сукню: Кендалл Дженнер заскочили дорогою на вечірку

27-річна модель Кендал Дженнер потрапила під приціл фотографів у дуже пікантному аутфіті.

Зірку вчора зафіксували в Лос-Анджелесі, схоже, Кендалл прямувала на якусь вечірку чи світський захід, бо мала досить відвертий вигляд.

Манекенниця одяглася в чорну сукню, яка була повністю прозорою і під яку вона одягла лише чорні труси.

Бюстгальтер дівчина одягати не стала, втім, Кендалл не вперше носить на публіці практичну "голу" сукню. Неодноразово модель сяяла у відвертих вбраннях та на світських вечірках.

Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

Свій вечірній образ Дженнер доповнила босоніжками на шпильках та на шнурівці, а також маленьким чорним клатчем з розсипом страз та каміння, який вона тримала під пахвою. На шиї у зірки був чокер із червоною квіткою. Волосся Кендалл зібрала шпилькою, залишивши попереду кілька пасм і зробила акуратний вечірній макіяж.

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