Одягла камуфляж: Наталі Портман прилетіла до Лондона, щоб відвідати концерт Адель

Образ для події знаменитої акторки був дуже кежуал.

Голлівудська акторка Наталі Портман прилетіла до Лондона на фестиваль American Express BST Hyde Park, що проходив 2 липня. Зірка була цього разу одягнена досить скромно, віддавши перевагу мішкуватим білим джинсам, кофрі в камуфляжний принт та черевикам. Через плече у неї висіла сумка на ланцюжку, у вухах були невеликі сережки, а ось макіяж акторка зробила дуже ніжним, з акцентом на малинових губах.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Ймовірно, що захід зірка відвідала, щоб послухати Адель, яка була хедлайнерами цього музичного фестивалю. Співачка сяяла на сцені в розкішному вбранні від Louis Vuitton та Schiaparelli.

Адель / Фото: Getty Images

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