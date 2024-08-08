Одягла капелюшок з вуаллю і біле пальто: який вигляд мала Мадонна в день хрещення свого сина Рокко

Захід відбувся у Шотландії і був досить скромним, хоч на ньому і були присутні деякі знамениті друзі пари.

11 серпня 2000 року в американської суперзірки Мадонни народився син від британського режисера Гая Річі. Малюка назвали Рокко, але він народився на місяць раніше, ніж планувалося. Про поповнення у сім'ї 24 роки тому повідомили представники знаменитостей.

"Англійський кінорежисер Гай Річі та Мадонна раді оголосити про народження їхнього сина Рокко Річі 11 серпня 2000 року", — йдеться у заяві. "Дуже щасливі мати, батько і сестра Лурдес перебувають у цілості та безпеці в невідомому місці". Маля народилося лише за кілька днів до дня народження Мадонни, яке вона святкує 16 серпня. Де народжувала співачка не повідомлялося, але багато хто припускав, що це була Америка, можливо якась із клінік Лос-Анджелеса, де вона народжувала доньку, оскільки раніше в інтерв'ю Мадонна сказала, що їй не подобаються клініки у Великій Британії, де вона на той час мешкала із чоловіком.

"Та гаразд, ви були в лікарнях в Англії? Вони старі та вікторіанські". Також вона зізналася, що їй не подобається думка про ускладнення, спричинені пологами в чужій країні. "Завжди дивно перебувати в лікарнях, ходити до лікарів в іншій країні, оскільки у всіх є трохи інший спосіб справлятися з речами".

Через кілька місяців зірка показала малюка – 21 грудня пара хрестила сина в Шотландії, в Дорнохському соборі, повідомляло видання ABC News.

Мадонна та Гай Річі з сином / Фото: Associated Press

Мадонна, якій тоді було 42 роки, одягла на хрестини кремове пальто довжиною до кісточки, волосся зібрала в акуратний пучок і одягла капелюшок із вуаллю. Вуха та зап'ястя вона прикрасила коштовностями. Річі, якому тоді було 32 роки, з'явився на церемонії у довгому чорному пальті. Батько ніс малюка Рокко, якого вони закутали у біле церемоніальне покривало з мереживом, щоб захистити його від холоду, і одягли йому шапочку з вушками та костюм білого кольору.

Мадонна та Гай Річі з сином / Фото: Associated Press

Церемонія була простою та скромною і на перешкоді не стало те, що батьки були різних релігій: Мадонна – католичка, а Гай – протестант.

Мадонна та Гай Річі з сином / Фото: Associated Press

Гай Річі із сином / Фото: Associated Press

Наступного дня — 22 грудня 2000 року — вони одружилися у замку Скібо у Шотландії. На жаль шлюб завершився у 2008 році. Сьогодні Рокко – модель, актор та талановитий художник.

Читайте також: