Одягла кетсьют зі стразами та сукню-жакет: Памела Андерсон на презентації колаборації H&M та Mugler

Маскулінний жакет робив фігуру знаменитості мініатюрною, а образ цікавішим та сексуальним.
Шведська компанія H&M спільно з французьким Модним домом Mugler створила спільну лімітовану колекцію речей та аксесуарів, яка надійде у продаж 11 травня. Колекція включатиме чоловічі та жіночі речі.
З цього приводу бренди організували розкішну вечірку, на яку покликали безліч зірок. Серед гостей заходу була і 55-річна акторка та модель Памела Андерсон.
Зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" позувала перед камерами в ефектному прозорому кетсьюті, повністю декорованому зірками з чорних стразів.
Незвичайне вбрання Памела доповнила чорним жакетом з одним ґудзиком, який носила, як сукню. Також вона зробила укладання, взула туфлі-човники і намалювала свої фірмові брови-ниточки.
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