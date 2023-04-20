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Одягла кетсьют зі стразами та сукню-жакет: Памела Андерсон на презентації колаборації H&M та Mugler

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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65
Час на прочитання
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Одягла кетсьют зі стразами та сукню-жакет: Памела Андерсон на презентації колаборації H&M та Mugler

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Маскулінний жакет робив фігуру знаменитості мініатюрною, а образ цікавішим та сексуальним.

Шведська компанія H&M спільно з французьким Модним домом Mugler створила спільну лімітовану колекцію речей та аксесуарів, яка надійде у продаж 11 травня. Колекція включатиме чоловічі та жіночі речі.

З цього приводу бренди організували розкішну вечірку, на яку покликали безліч зірок. Серед гостей заходу була і 55-річна акторка та модель Памела Андерсон.

Зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" позувала перед камерами в ефектному прозорому кетсьюті, повністю декорованому зірками з чорних стразів.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Незвичайне вбрання Памела доповнила чорним жакетом з одним ґудзиком, який носила, як сукню. Також вона зробила укладання, взула туфлі-човники і намалювала свої фірмові брови-ниточки.

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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