Одягла колготки в сіточку і високі підбори: Пенелопа Крус продемонструвала гарний осінній образ

Акторка позувала в новій фотосесії, що відбувалася на східцях готелю Ritz в Мадриді.

Пенелопа Крус з'явилася перед камерами в total black look, який складався з елегантного костюма Chanel, колготок в сітку і туфель на шпильках. Доповнили цей образ класична сумка Chanel, макіяж, великі сережки і нове укладання зірки.

Фотознімання організували перед черговим показом фільму "Паралельні матері", який нещодавно був представлений на Венеційському кінофестивалі. За свою роботу в цій картині Пенелопа була відзначена нагородою за "Найращу жіночу роль".

Пенелопа Крус / Getty Images

Фільм розповідає історію двох жінок, які зустрічаються в лікарняній палаті під час пологів. Вони обидві самотні і випадково завагітніли. Яніс — доросла жінка і ні про що не шкодує. Іншу героїню звуть Ана, вона юна і налякана. Життя героїнь буде перебігала паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу та обставин.

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Пенелопа Крус на кінофестивалі в Сан-Себастьяні (5 фото)

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