Одягла комбінезон кольору "арктичний лайм": Крістен Белл повторила свій старий образ

Акторка Крістен Белл з'явилася серед зіркових гостей церемонії вручення нагород "Премія за прорив" (Breakthrough Prize), що відбулася у Лос-Анджелесі. Але попри значний список знаменитостей, які відвідали цей захід, вшановували на ньому не зірок шоубізнесу, а талановитих учених. Нагороди у розмірі 3 мільйонів доларів щороку присуджуються науковим проривам у галузі математики, фізики та наук про життя.

Крістен для цього важливого заходу одягла яскравий комбінезон кольору "арктичний лайм" створений модельєром Конг Трі для колекції весна-літо 2020. Вбрання було настільки яскравим і незвичайним, що не помітити зірку в ньому було просто неможливо.

Комбінезон був виконаний із шовку, мав широкі штани зі стрілками, а також драпований верх із бежевим топом.

Крістен Белл / Фото: Associated Press

Верхня частина вбрання перетікала в довгий шлейф, через що комбінезон мав ще цікавіший вигляд.

Крістен Белл / Фото: Associated Press

Образ зірка доповнила новим кольором волосся – Крістен більше не білявка, та кількома прикрасами з діамантами.

Крістен Белл / Фото: Associated Press

Але що цікаво, це вбрання зовсім не нове і раніше, 2020 року, акторка вже його одягала. У цьому комбінезоні вона відвідувала на Critics Choice Awards.

Крістен Белл у 2020 році на Critics Choice Awards / Фото: Associated Press

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