Одягла корсет від українського бренду: 63-річна Мадонна приголомшила стильним образом

Бренд, в якому з'явилася зірка, заснований 2018 року в Україні, внаслідок творчої співпраці подружжя Костянтина та Катерини Саввопуло.

Зірки з усього світу активно підтримують Україну та українських дизайнерів. Вже неодноразово ми писали про Мей Маск, яка дуже часто одягає луки створені українцями, так тепер у число тих, хто носить наші бренди, потрапила і Мадонна.

Суперзірка з'явилася в ефектному чорному корсеті від Anoeses під час NYC Pride Week, який выдбувався на підтримку нового альбому реміксів Finally Enough Love і World of Women NFT з колекції WoW Foundation. Корсет Мадонна поєднала з короткими шортами від колаборації Gucci x Adidas, білизною та колготками у сітку.

Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

Нагадаємо, що Мадонна неодноразово підтримувала нашу країну. Співачка публікувала кілька роликів у своєму Instagram, де закликала допомагати Україні.

І навіть публікувала знімок із синьо-жовтим прапором.

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