Одягла корсетний топ і спідницю в білизняному стилі: Олівія Родріго потрапила під приціл папараці

Юна зірка прийшла на шоу, щоб просувати свій дебютний альбом Sour.

18-річна Олівія Родріго потрапила під приціл папараці, коли прямувала на шоу Jimmy Kimmel Live у Лос-Анджелесі. Дівчина йшла в супроводі охорони і була одягнена в сірий корсетний топ у клітку та салатову шовкову спідницю в білизняному стилі. Волосся Олівія заплела в дві косички, і доповнила вбрання грубими черевиками та сумкою на довгому ремінці.

Образ співачки був простий, але добре продуманий, адже навіть стрічки у її волоссі відповідали кольору спідниці. А ось на шиї у Олівії було намисто з безліччю підвісок.

Олівія Родріго / Getty Images

Для шоу дівчина переодяглася, віддавши перевагу блузці та шкіряній мініспідниці.

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Образи Олівії Родріго (5 фото)

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