Одягла костюм у бохо-стилі: Зої Салдана відвідала кінофестиваль у цибулі від Saint Laurent

Зої Салдана відвідала відкриття Франко-американського кінофестивалю, де відбулася прем'єра Netflix "Емілія Перес".

Актриса обрала для червоної доріжки ніжний костюм чорного кольору, який складався з блузи з довгими довгими рукавами і довгої спідниці. Її цибуля була від бренду Saint Laurent.

У блузи було глибоке V-подібне декольте з зав'язкою, рукави прикрашали невеликі манжети з рюшами. На спідниці теж були рюші. .

Зої Салдану / Фото: Getty Images

Це вбрання в бохо-стилі було вдалішим, ніж обране нею раніше для галавечора Variety's 2024 Power Of Women. Річ у тому, що вона тоді з'явилася в рожевій сукні від бренду Emilia Wickstead з колекції прет-а-порте весна-літо 2025, яка дуже пом'ялася.

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