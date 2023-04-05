Одягла костюм у "ламану" клітинку: акторка Наташа Ліонн відвідала захід у Нью-Йорку

Американська акторка Наташа Ліонн відвідала захід Variety Power of Women, який минув у Нью-Йорку. 44-річна зірка була цього року серед лауреаток церемонії та з'явилася на обкладинці видання.

Для виходу на килимову доріжку вона вибрала незвичайний костюм у "ламану" клітинку від бренду Moschino, який був представлений у колекції осінь-зима 2023 року.

Вбрання складалося з укороченого жакета та мініспідниці з незвичайним асиметричним подолом. Цей сюрреалістичний дизайн повторювався також і в декорі, адже золоті ґудзики теж були незвичайної форми.

Наташа Ліонн / Фото: Associated Press

Доповнювали цей образ акторки дуже яскравий колір волосся та зачіска у стилі 60-х, а також сумка на ланцюжку та чорні туфлі-човники. Макіяж Наташа зробила дуже насичений, акцентувавши увагу на очах.

Наташа Ліонн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього року за участю Ліонн вийшов дуже популярний детективний серіал "Покерфейс". У цьому проєкті акторка виступає в образі робітниці казино, яка вміє читати брехню на обличчях людей. Кожен епізод серіалу виконаний у форматі перевернутого детективу – на початку глядачеві демонструють сцену злочину та злочинця, а потім йому залишається спостерігати, як головна героїня розплутує все.

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