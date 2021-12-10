Одягла костюм у піжамному стилі: дочка Кейт Мосс на показі Dior

Це шоу відомого бренду вона відвідала як гість.

19-річна донька моделі Кейт Мосс – Ліла Грейс – відвідала показ нової колекції Dior Men's Fall 2022, що відбувся в Olympia Grand у Лондоні.

Для заходу модель одяглася з ніг до голови в речі від Dior і поєднала у своєму образі піжамний костюм м'ятного кольору з принтом у вигляді долонь із білими черевиками на масивній підошві та теплим светром. Волосся дівчина розпустила, і зробив легкі локони.

Ліла Мосс / Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно Ліла захотіла багатьох шанувальників, коли під час показу колекції-колаборації двох брендів Versace та Fendi вийшла на подіум шоу з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні. Дівчина хворіє на діабет першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно.

Ліла Мосс / Getty Images

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