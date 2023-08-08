Одягла костюм у піжамному стилі: колишню зірку The Pussycat Dolls помітили у Лондоні

Співачка та ведуча Ешлі Робертс, яка прославилася як одна з учасниць американського бурлеск-гурту The Pussycat Dolls, а також своєю участю у кількох реалітішоу на британському телебаченні, потрапила під приціл папараці в Лондоні. 42-річна жінка традиційно стає мішенню для фотографів, коли виходить зі студії у центрі міста.

Цього разу на Ешлі був червоно-білий смугастий бавовняний костюм у піжамному стилі від Nasty Gal, що складався з сорочки з довгими рукавами та коротких шортів. Один край сорочки вона заправила в шорти, надавши образу так трохи недбалості.

Образ Робертс доповнила білими кросівками, сонцезахисними окулярами, а також улюбленою білою сумкою від Balenciaga з короткими ручками. Ще Ешлі одягла сріблясті сережки, зібрала волосся в зачіску з проділом і зробила макіяж.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Днем раніше зірку зазнімкували у ніжній сукні з квіткою та рюшами, якою вона просто зачарувала. Вона була у романтичному стилі та добре сиділа на фігурі Ешлі.

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