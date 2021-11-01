Одягла кроптоп під колір пальта: Кріссі Тейген в об'єктивах папараці

Кріссі Тейген минулого тижня дуже часто потрапляла під приціл фотографів.

Кріссі сфотографували під час прогулянки в Сохо, Нью-Йорку. 35-річна Тейген була одягнена в сині джинси з яскравим розписом від Dsquared2 модель Ashish, які одягла в поєднанні з укороченим топом кольору марсала та пальтом, підібраному в тон. Взута зірка була в оксамитові босоніжки на високих підборах.

Коротке волосся моделі було розпущене, на обличчі був легкий денний макіяж, а у вухах – золоті сережки. Кріссі махала рукою фотографам і усміхалася.

Кріссі Тейген / Getty Images

Також Кріссі потрапила під приціл папараці, коли прямувала ввечері на вечерю до французького ресторану Le Bernardin у Нью-Йорку. Зірка була одягнена в чорну сукню David Koma, яка мала тонкі бретельки, прозорий корсетний верх і розріз збоку. Родзинкою вбрання були три круглі вирізи, прикрашені стразами.

Кріссі Тейген / Getty Images

А ще на "Вечірньому шоу" з Джиммі Фелоном Тейген з'явилася у червоному костюмі, який вона поєднала з мереживним бюстгальтером та клатчем незвичайного дизайну.

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