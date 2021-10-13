Одягла купальник, як Кайлі Дженнер: модель Жизель Олівейра похизувалася образом

Красуня повторила трендовий спосіб носити купальник.

27-річна бразильська модель Жизель Олівейра поділилася з шанувальниками новими кадрами, на яких продемонструвала ефектний пляжний лук. Зірка подіумів позувала в яскравому блакитному бікіні, яке одягла в стилі Кайлі Дженнер — перевернувши верхню частину.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Дизайн самого купальника був досить цікавим: високі плавки, велика пластмасова фурнітура в стилі 90-х. На одному зі знімків Жизель зав'язала на стегна парео з таким же забарвленням, як і її бікіні.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

Позувала для фото модель у басейні без макіяжу, з розпущеним волоссям, а з прикрас на ній були лише сережки.

Жизель Олівейра / Instagram Жизель Олівейра

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Образи Жизель Олівейри (16 фото)

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