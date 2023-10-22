Одягла куртку з торочкою на побачення: Леді Гагу помітили з ексбойфрендом

37-річна співачка та акторка Леді Гага сходила на побачення у Нью-Йорку. Зірку помітили з бойфрендом Майклом Поланскі, коли вони прибули на зіркову вечірку шоу Saturday Night Live.

Це була перша поява зірки за досить тривалий час на публіці, оскільки вона була зайнята роботою у фільмі "Джокер". Для виходу у світ Гага одягла образ в улюбленому стилі – чорні джинси-скінні, шкіряну куртку та черевики на величезній платформі від Pleaser Flamingo-1020.

Куртка знаменитості мала торочку зі стразами, що надавала образу трохи гламуру, а доповнила вона її невеликою сумкою від Céline. Також Гага зробила макіяж із темною помадою, нафарбувала нігті чорним лаком та зібрала волосся у високий пучок. На очах у неї були чорні сонцезахисні окуляри, також Céline.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Гага та Поланскі були у стосунках від 2019 року, але цього року несподівано оголосили про розставання. Тоді повідомлялося, що вони мирно розійшлися, залишившись друзями. Але тепер вони знову почали з'являтися на публіці разом, що породило чутки про те, що, можливо, їхній роман відновився.

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