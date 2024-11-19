Одягла латексний комбінезон: Аманда Голден в ефектному вбранні на прем'єрі в Лондоні

Британська теле і радіоведуча Аманда Голден вийшла в світ у Лондоні. Зірка з'явилася на прем'єрі фільму "Wicked: Чародійка", в якому головні ролі зіграли Аріана Гранде та Синтія Еріво.

Відповідно до дрескоду цього заходу, Аманда одягла вбрання смарагдового кольору. На відомій особі був обтислий комбінезон з латексу, який виграшно підкреслював фігуру.

У верхній частині комбінезон був трохи вільним і мав ґудзики, а його штани тісно обтискали її тіло. Лук вона доповнила макіяжем, розкішним укладанням та прикрасами від відомих ювелірних брендів Van Cleef & Arpels, а також від Cartier. У руці Аманда тримала чорний клатч-конверт, а взута була в туфлі на підборах.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

На цей добрий сімейний фільм вона взяла із собою молодшу дочку – 12-річну Голлі. Дівчинка мала чарівний вигляд в ніжно-рожевій мінісукні з кристальними прикрасами-краплями та туфлях на невеликих підборах. Волосся Голлі було розпущене.

Аманда Голден та її дочка Голлі / Фото: Getty Images

Як мама та донька готувалися до прем'єри Аманда показала у Instagram. У короткому кумедному відео вона продемонструвала, що перед виходом на публіку помічниця натирала її латексний костюм, щоб на ньому не було слідів від пальців, а також як їм з Голлі робили макіяж та укладання.

Також відвідала прем'єру колежанка Аманди з ранкового шоу Heart FM – радіоведуча Ешлі Робертс. Зірка була у вбранні смарагдового кольору і спричинила ним справжній фурор.

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