Одягла лук у стилі сафарі: Зої Салдана відвідала показ Saint Laurent у Парижі

Зірка прийшла подивитися на новинки у цікавому образі.

В Парижі в межах Тижня моди відбувся показ колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 Модного дому Saint Laurent. Гостею заходу стала зірка "Аватара" та "Вартових Галактики" Зої Салдана.

Акторка з'явилася перед камерами в ефектному образі, який був навіяний стилем сафарі. На Зої була спідниця-олівець з розрізом спереду виготовлена із щільної катонової тканини піскового кольору, а також біла вільна майка.

Також Салдана накинула на плечі стильну коричневу куртку-авіатор, яку стилізувала зі шкіряними коричневими рукавичками, коричневими туфлями на підборах і масивними золотими прикрасами на зап'ястях. Талію акторки підкреслював широкий шкіряний пояс.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Волосся вона уклала у легкі локони, теж трохи в ретростилі, а макіяж у неї був дуже лаконічний та легкий.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

На модне шоу Зої прийшла із чоловіком - італійським художником Марко Перего. Чоловік одягнув чорну шкіряну куртку та джинси.

Зої Салдана та Марко Перего / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали інші відомі особи: Олівія Вайлд, Моніка Беллуччі, Лінда Євангеліста, Кейт Мосс із дочкою Лілою, Карла Бруні, Мілена Сміт та Лілі Коллінз.

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