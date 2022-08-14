Одягла лук у стилі спортшик: Єва Лонгорія відвідала захід у Флориді, а потім вирушила на відпочинок

Вперше за довгий час зірка "Відчайдушних домогосподарок" з'явилася не в гламурній сукні, а в стриманому образі та кросівках.

Нещодавно Єва Лонгорія веселилася на вечірці, де особисто наливала гостям текілу, а вчора, 13 серпня, очолила захід Latino Victory Project, присвячений проблемам зміни клімату. Захід відбувався у Флориді, а акторка продемонструвала там лаконічний спортшик лук.

На Єві були чорні штани-карго з кишенями та біла футболка, які вона доповнила кросівками, декількома прикрасами та ніжним макіяжем на обличчі.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

А ось після заходу зірка вирушила на пляж і поділилася кадрами у блакитному бікіні та капелюсі. Акторка красиво позувала на яхті.

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