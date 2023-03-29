Одягла лук від Вікторії Бекхем: українська супермодель Аліна Байкова на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Образ зірки був елегантний, але з невеликим пікантним акцентом.
Українська супермодель Аліна Байкова продемонструвала новий образ на заході у Нью-Йорку — красуня відвідала прем'єрний показ фільму "Швидке золото", який выдбувся у кінотеатрі Roxy Cinema.
Дівчина обрала для виходу у світ елегантне блакитне вбрання від британського бренду Вікторії Бекхем (Victoria Beckham). На Аліні були широкі довгі штани зі складками та стрілками, а також блуза дуже незвичайного дизайну, адже вона застібалася лише на один ґудзик, а спереду у неї був виріз. Блузу Аліна носила без білизни, що надавало образу трохи ефектності.
Лук модель доповнила улюбленим клатчем та білими гостроносими туфлями.
Волосся Байкова зібрала в пучок, одягла улюблені сережки з діамантами та зробила лаконічний макіяж із сріблястими тінями та нюдовою помадою.
Фільм зображує життя та кар'єру продюсера звукозапису та засновника Casablanca Records Ніла Богарта, якому приписують відкриття багатьох знакових музичних гуртів, серед яких: Donna Summer, Kiss, Village People.
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