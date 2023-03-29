Одягла лук від Вікторії Бекхем: українська супермодель Аліна Байкова на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Образ зірки був елегантний, але з невеликим пікантним акцентом.

Українська супермодель Аліна Байкова продемонструвала новий образ на заході у Нью-Йорку — красуня відвідала прем'єрний показ фільму "Швидке золото", який выдбувся у кінотеатрі Roxy Cinema.

Дівчина обрала для виходу у світ елегантне блакитне вбрання від британського бренду Вікторії Бекхем (Victoria Beckham). На Аліні були широкі довгі штани зі складками та стрілками, а також блуза дуже незвичайного дизайну, адже вона застібалася лише на один ґудзик, а спереду у неї був виріз. Блузу Аліна носила без білизни, що надавало образу трохи ефектності.

Лук модель доповнила улюбленим клатчем та білими гостроносими туфлями.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Волосся Байкова зібрала в пучок, одягла улюблені сережки з діамантами та зробила лаконічний макіяж із сріблястими тінями та нюдовою помадою.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Фільм зображує життя та кар'єру продюсера звукозапису та засновника Casablanca Records Ніла Богарта, якому приписують відкриття багатьох знакових музичних гуртів, серед яких: Donna Summer, Kiss, Village People.

Читайте також:

Розкішні образи української моделі Аліни Байкової (10 фото)