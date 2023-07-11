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Одягла майку без білизни: Скаут Вілліс заскочили на прогулянці містом

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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939
Час на прочитання
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Одягла майку без білизни: Скаут Вілліс заскочили на прогулянці містом

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Середня дочка Демі Мур та Брюса Вілліса – Скаут – потрапила під приціл фотографів під час прогулянки у Лос-Анджелесі.

31-річна Скаут Вілліс одягла на прогулянку тонку білу майку, під яку не одягла бюстгальтер і максіспідницю з рюшами у дрібний квітковий принт. Поверх майки дівчина накинула кремовий короткий кардиган із трикотажу. У руках несла маленьку сумку-кошик. Її волосся було розпущене, а на обличчі були чорні сонцезахисні окуляри.

Скаут Вілліс / © Getty Images
Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

А декількома днями раніше Скаут сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона йшла до своєї машини на парковці. Того дня дівчина також була в короткій білій майці без білизни та у легкій спідниці з рюшами, яка була з низькою посадкою.

Скаут Вілліс / © Getty Images
Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
939
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