Одягла мереживну сукню і не стала зафарбовувати сивину: Сальма Гаєк із чоловіком на вечері в Єлисейському палаці

Акторка Сальма Гаєк та її чоловік бізнесмен Француа-Анрі Піно відвідали державну вечерю в рамках візиту президента США до Франції.

На урочистий захід у президентському Єлисейському палаці в Парижі 57-річна Сальма приїхала у темно-синій сукні з мереживним верхом та пишним подолом. Вбрання було, схоже, з вирізом на спині і доповнила його акторка чорними босоніжками на платформі та мініатюрним клатчем у руках.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

Сукня вигідно підкреслювала форми акторки. Сальма одягла сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та насичену червону помаду на несла на губи. Волосся зірки було розпущене, і вона не стала зафарбовувати сивину, долучившись до тренду, який вже давно задали багато її колег.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Франсуа Анрі-Піно одягнув класичний костюм у поєднанні з чорною краваткою та чорною сорочкою. Він трохи обійняв дружину за талію, коли вони прямували на світський захід.

Раніше ми показували, які образи для вечері обрали перші леді США та Франції.

Візит Джо та Джилл Байденів до Франції / Фото: Associated Press

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