Одягла металевий 3D-топ: американська модель здивувала вибором незвичайного вбрання

Схоже, що топ-нагрудник, який став дуже популярним у останні кілька сезонів, плавно перетікає в новий більш екстравагантний тренд — величезні хромовані прикраси, які зірки носять, як топи.

3 квітня враження своїм образом справила американська модель Алекс Консані. 20-річна дівчина відвідала вечірку, організовану з нагоди виходу фільму "Netflix Rebel Moon. Частина друга: Залишає шрами".

На Алекс було оригінальне вбрання, яке складалося з металевого 3D-топу, який нагадував коріння дерева, який вона поєднала з довгою шовковою спідницею, прикрашеною драпуванням. Образ Алекс доповнила чорними туфлями, зібраним волоссям, освітленими бровами та ніжним макіяжем.

Алекс Консані / Фото: Getty Images

Також у схожій прикрасі нещодавно з'явилася на прем'єрі серіалу від Netflix "Проблема 3 тіл" акторка Сі Сімоока. На ній була довга чорна сукня від бренду Mônot, яку вона поєднала з хромованим нагрудником у вигляді скелета. Автором цього витвору є бренд Xtended Identity.

Сі Сімоока / Фото: Getty Images

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