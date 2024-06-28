Одягла міні та підкреслила ноги: акторка Джої Кінг на заходах у Парижі

Попри те, що акторці Джої Кінг лише 24 роки, вона вже актриса з іменем, яка зіграла в багатьох фільмах і серіалах. Кінг грала з такими зірками як Бред Пітт, Глоя Севіні та Кейт Гадсон.

Зараз вона часто відвідує різні заходи та прем'єри, тому не дивно, що також з'явилася серед гостей на нещодавньому показі Анни Вінтур Vogue World у Парижі.

Джої одягла на захід білу сукню від Givenchy з круїзної колекції 2025 року. У вбрання було оздоблення сріблястими кристалами та хутром. Образ акторки доповнила срібляста сумка, білі колготки та туфлі на підборах. Також вона одягла прикраси від De Beers.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Того ж дня у Парижі відбулася презентація мультфільму "Гидкий я 4", в якому вона озвучила одного з персонажів. На червоній доріжці дівчина з'явилася в гламурній сукні від бренду Oscar de la Renta, яку той презентував у колекції прет-а-порті весна-літо 2025.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Також презентацію "Гадкий я 4" відвідала модельєр та співак Фаррелл Вільямс, оскільки він працював над музикою у цьому проєкті. Традиційно він вийшов на публіку з дуже дорогою сумкою, прикрашеною діамантами та золотом від бренду Louis Vuitton. Із цим аксесуаром він нерозлучний.

Джої Кінг та Фаррелл Вільямс / Фото: Associated Press

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